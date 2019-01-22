Неизвестные подожгли отделение банка в Новосибирске

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых в поджоге банкоматов банка "Открытие". Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ГУ МВД.

Инцидент на Первомайской улице произошел в 04:55 по местному времени в отделении с круглосуточным доступом к банкоматам.

Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, обнаружили поврежденный банкомат. Разбиты входная дверь и тамбур помещения. Однако похитить деньги злоумышленники не сумели.

Пострадавших в результате ЧП нет. Взрыв – только одна из версий инцидента. Местные СМИ уточняют, что злоумышленники пытались вскрыть банкомат с помощью газовых баллонов. Отделение банка закрыто на сутки до выяснения обстоятельств инцидента.

Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В начале декабря на юго-западе Москвы преступник взорвал банкомат и похитил два миллиона рублей. Мужчина положил бомбу к терминалу, все вокруг облил бензином и поджег. Мужчину в оперативные сроки нашли и задержали.