Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:23

Неизвестные подожгли отделение банка в Новосибирске

происшествия

10:23

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/incident_nsk

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых в поджоге банкоматов банка "Открытие". Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ГУ МВД.

Инцидент на Первомайской улице произошел в 04:55 по местному времени в отделении с круглосуточным доступом к банкоматам.

Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, обнаружили поврежденный банкомат. Разбиты входная дверь и тамбур помещения. Однако похитить деньги злоумышленники не сумели.

Пострадавших в результате ЧП нет. Взрыв – только одна из версий инцидента. Местные СМИ уточняют, что злоумышленники пытались вскрыть банкомат с помощью газовых баллонов. Отделение банка закрыто на сутки до выяснения обстоятельств инцидента.

Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В начале декабря на юго-западе Москвы преступник взорвал банкомат и похитил два миллиона рублей. Мужчина положил бомбу к терминалу, все вокруг облил бензином и поджег. Мужчину в оперативные сроки нашли и задержали.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика