Мужчина проткнул голову знакомого вилкой в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина проткнул голову знакомого вилкой в центре столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах.

Как уточнили правоохранители, информация о происшествии поступила в полицию утром 21 января. Прибыв в квартиру в Стрельбищенском переулке, полицейские обнаружили там мужчину 1978 года рождения с открытой раной головы. По словам пострадавшего, знакомый ударил его вилкой.

Пострадавшего мужчину передали медикам. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.