Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

05:52

Спасатели уточнили число погибших в результате пожара на судах в Черном море

происшествия пожар

05:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото:ТАСС/KerchFM

Спасатели уточнили данные о количестве погибших и пропавших без вести моряков в результате пожара на судах "Маэстро" и "Канди", передает ТАСС.

Согласно последним данным, пропавшими без вести считаются 10 человек, найдено 10 тел погибших, 12 человек спасены. Доставить спасенных моряков на берег не позволяют погодные условия.

Как сообщили в Новороссийском морском спасательно-координационном центре, суда продолжают поиски. Пожар на кораблях продолжается и потушен он не будет, пока газ полностью не выгорит.

Пожар произошел на судах "Маэстро" и "Канди" в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. На борту первого корабля было 17 человек, а на "Маэстро" – 14 человек. Все они были гражданами Турции и Индии.

По предварительным данным, огонь вспыхнул во время перегрузки топлива с одного судна на другое.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 12 спасенных, велись поиски 9 моряков. Была информация о том, что специалисты приступили к тушению пожара, но на борту судов находится сжиженный газ и существует угроза взрыва.

происшествия пожар

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика