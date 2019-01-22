Спасатели уточнили число погибших в результате пожара на судах в Черном море

Спасатели уточнили данные о количестве погибших и пропавших без вести моряков в результате пожара на судах "Маэстро" и "Канди", передает ТАСС.
Согласно последним данным, пропавшими без вести считаются 10 человек, найдено 10 тел погибших, 12 человек спасены. Доставить спасенных моряков на берег не позволяют погодные условия.
Как сообщили в Новороссийском морском спасательно-координационном центре, суда продолжают поиски. Пожар на кораблях продолжается и потушен он не будет, пока газ полностью не выгорит.
Пожар произошел на судах "Маэстро" и "Канди" в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. На борту первого корабля было 17 человек, а на "Маэстро" – 14 человек. Все они были гражданами Турции и Индии.
По предварительным данным, огонь вспыхнул во время перегрузки топлива с одного судна на другое.
Ранее сообщалось об 11 погибших и 12 спасенных, велись поиски 9 моряков. Была информация о том, что специалисты приступили к тушению пожара, но на борту судов находится сжиженный газ и существует угроза взрыва.
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