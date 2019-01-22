Извержение вулкана Безымянный завершилось

Взрывное извержение вулкана Безымянный на Камчатке, которое началось в ночь на 21 января, уже закончилось, передает ТАСС.
Специалисты объявили, что опасность миновала и авиационный цветовой код переведен из оранжевого в желтый. Извержение прошло, активная его фаза продолжалась два часа.
В настоящий момент вулкан скрыт под облаками. Ученые говорят, что в нем идут парогазовые процессы и происходит выжимание лавового потока. В таком смиренном состоянии вулкан может пробыть около нескольких месяцев. Через некоторое время произойдет следующее извержение.
Ранее сообщалось, что 21 января рано утром вулканологи зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный сильное взрывное извержение. До этого вулкан не проявлял никакой активности целый год.
По информации ученых, шлейф пепла дошел до Магаданской области, но угрозы для жителей региона не представлял.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.