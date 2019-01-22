Извержение вулкана Безымянный завершилось

Фото: ТАСС/Вайнштейн Игорь

Взрывное извержение вулкана Безымянный на Камчатке, которое началось в ночь на 21 января, уже закончилось, передает ТАСС.

Специалисты объявили, что опасность миновала и авиационный цветовой код переведен из оранжевого в желтый. Извержение прошло, активная его фаза продолжалась два часа.

В настоящий момент вулкан скрыт под облаками. Ученые говорят, что в нем идут парогазовые процессы и происходит выжимание лавового потока. В таком смиренном состоянии вулкан может пробыть около нескольких месяцев. Через некоторое время произойдет следующее извержение.

Ранее сообщалось, что 21 января рано утром вулканологи зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный сильное взрывное извержение. До этого вулкан не проявлял никакой активности целый год.

По информации ученых, шлейф пепла дошел до Магаданской области, но угрозы для жителей региона не представлял.