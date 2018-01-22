Неизвестный расстрелял мужчину на юго-западе Москвы

22 января, 21:38
Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок
Неизвестный застрелил мужчину на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в понедельник вечером, 22 января.
"Около дома номер 23 по Ломоносовскому проспекту неизвестный из неустановленного оружия причинил телесные повреждения мужчине и скрылся", – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.
Как сообщает Агентство "Москва", по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство" и "незаконный оборот оружия". По версии следствия, вечером 22 января на Ломоносовском проспекте неизвестный не менее четырех раз выстрелил из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения, который от полученных ранений скончался в машине скорой помощи.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, ведется розыск стрелявшего.
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