Неизвестный расстрелял мужчину на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Неизвестный застрелил мужчину на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в понедельник вечером, 22 января.

"Около дома номер 23 по Ломоносовскому проспекту неизвестный из неустановленного оружия причинил телесные повреждения мужчине и скрылся", – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Как сообщает Агентство "Москва", по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство" и "незаконный оборот оружия". По версии следствия, вечером 22 января на Ломоносовском проспекте неизвестный не менее четырех раз выстрелил из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения, который от полученных ранений скончался в машине скорой помощи.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, ведется розыск стрелявшего.