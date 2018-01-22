Фото: Zuma\TASS

В городе Беллона в Италии мужчина открыл стрельбу по людям с балкона своего дома‍.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, вооруженный ружьем мужчина кричал, что убил свою жену, после чего открыл огонь по собравшейся толпе. Его 14-летней дочери удалось сбежать.

В результате инцидента пострадали четыре человека, в их числе один из карабинеров, приехавших по вызову.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из автомата во время конфликта у кафе на западе Москвы. Инцидент произошел около кафе "Шале" на улице Производственная вечером 20 января. В драке участвовали около 15 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".