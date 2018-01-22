Стрельба произошла в одной из школ Техаса

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В одной из школ округа Эллис в американском штате Техас утром 22 января произошла стрельба. По данным местных органов правопорядка, в результате инцидента пострадал один человек. Стрелявшего задержала полиция.

"Идет расследование. Стрелок задержан", – цитирует РИА Новости заявление шерифа округа, опубликованное им на Facebook. Он также сообщил, что всех учащихся эвакуировали из здания школы.

Как уточняет New York Post, в результате стрельбы ранения получила одна из учениц. Детали случившегося пока не известны.