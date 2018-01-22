Два человека пострадали в результате ДТП на Ленинградском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на Ленинградском шоссе.

"Приблизительно в 17:30 на Ленинградском шоссе столкнулись автомобили Renault и Citroen. В результате, по предварительным данным, пострадали два человека", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Отмечается, что ДТП произошло на 23 километре шоссе в сторону Подмосковья. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.