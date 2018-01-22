Санитару в Германии предъявили обвинения в убийстве 97 пациентов‍

22 января, 18:02
Фото: depositphotos/DenisSmile
Бывшему санитару больницы в Германии, который ранее был приговорен к пожизненному заключению, предъявлены обвинения в убийстве 97 пациентов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру города Ольденбург, мужчина намеренно выдавал больным смертельные дозы медикаментов. После этого он предпринимал попытки реанимировать пациентов. Мотивом было желание "продемонстрировать коллегам и руководителям свои навыки".
Ранее бывший санитар в 2008 году был приговорен к тюремному заключению на семь лет за покушение на убийство.Однако позже в разговорах с психиатором он признался, что из-за его манипуляций погибли несколько пациентов. Это привело к возобновлению дела.
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