Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Два человека пострадали в ДТП на юге Москвы. Авария с участием двух иномарок произошла на улице Воронежская.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичном главке ГИБДД России, на улице Воронежская в районе дома 36 столкнулись автомобили Ford и BMW.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.