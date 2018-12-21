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В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 20:15 поступило сообщение о пожаре по адресу Химический переулок, 14. В 20:32 ранг повышен до номера 2. Характеристика здания и загрузка уточняются", - говорится в сообщении ведомства, передает "Интерфакс".

К месту пожара выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха. К ликвидации последствий пожара привлечено 78 человек личного состава и 22 единицы техники, в том числе от МЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения на месте ЧП, в настоящий момент площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В штабе отмечают, что сохраняется угроза распространения огня на соседнее здание. В социальных сетях очевидцы сообщают о хлопках и взрывах фейерверков.