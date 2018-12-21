Пожар в гаражах на юге Москвы ликвидирован

Пожар площадью 120 квадратных метров на территории гаражей на юге Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
"Принятыми мерами в 17:27 минут пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", – сказали в ведомстве, передает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул по адресу Дорожная улица, дом № 52. По данным экстренных служб, горели гаражи. Также сообщалось, что огонь может распространиться на ближайшие постройки. На место ЧП было направлено 10 пожарных расчетов.
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