Пожар в гаражах на юге Москвы ликвидирован

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Пожар площадью 120 квадратных метров на территории гаражей на юге Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

"Принятыми мерами в 17:27 минут пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", – сказали в ведомстве, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул по адресу Дорожная улица, дом № 52. По данным экстренных служб, горели гаражи. Также сообщалось, что огонь может распространиться на ближайшие постройки. На место ЧП было направлено 10 пожарных расчетов.