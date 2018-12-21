Площадь пожара в гаражах на юге Москвы увеличилась до 120 кв. метров

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Площадь пожара на Дорожной улице увеличилась до 120 квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, полыхают охранная буду в и несколько одноэтажных конструкций. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее площадь пожара составляла 100 квадратных метров. На место ЧП выехали 10 пожарных расчетов.