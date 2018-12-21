Один человек погиб при пожаре в квартире в Гольянове

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожар в квартире на востоке столицы унес жизнь одного человека, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло на втором этаже квартиры по адресу: улица Хабаровская, дом 19, корпус 3. Его площадь составила 10 квадратных метров.

Пожар локализовали в 15:23 и ликвидировали в 15:27. Когда его потушили, в помещении нашли погибшего. Из лифта спасли двоих жильцов дома, их передали медикам.