Погибшего во Львовской тюрьме россиянина могли убить – МИД РФ

Россиянина Валерия Иванова, скончавшегося во Львовской тюрьме, могли убить. Об этом сообщается в комментарии МИД РФ.
При вскрытии у Иванова выявили множество серьезных повреждений, в том числе переломы четырех ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Это дает основания полагать, что его могли убить, считают в МИД. По словам начальника колонии, Иванов скончался от травм, полученных при падении с лестницы-стремянки во время замены лампочки.
В Дрогобычской прокуратуре также утверждали, что 9 декабря Иванов решил закрутить перегоревшую лампочку в комнате отдыха для заключенных. Он залез на складную лестницу, но не удержал равновесие и упал на спину. Затылком мужчина ударился об урну для мусора и скончался.
По факту случившегося прокуратура завела дело, ведется следствие. Окончательные итоги судмедэкспертизы ожидаются через месяц.
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