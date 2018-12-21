Сообщения о взрывном устройстве в ресторане "Арагви" опровергли

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции проверили помещения ресторана "Арагви" в центре столицы и не обнаружили там взрывного устройства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

В целях безопасности из заведения на Тверской улице эвакуировали около 50 человек. Затем специалисты проверили ресторан и не нашли подтверждений угрозе взрыва.

Ранее сообщалось, что спасатели прибыли к многоэтажному зданию, где находится ресторан. Сразу после этого полиция начала проверку поступившей информации.