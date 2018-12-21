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15:44

СК попросит ареста напавших на полицейского в метро "Таганская"

происшествия

15:44

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Фото: СК РФ

Следствие намерено просить суд арестовать двух обвиняемых в нападении на полицейского в столичном метро, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

Задержанные обвиняются по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". На допросе у следователя они дали признательные показания.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 декабря на станции метро "Таганская". Старший сержант полиции попытался пресечь противоправные действия, однако злоумышленники, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, оказали физическое сопротивление.

Молодые люди несколько раз ударили полицейского в область головы и туловища. Прибывшие на помощь полицейские задержали двоих нападавших. Ими оказались неработающие граждане 1996 и 1992 года рождения. Еще двое скрылись с места происшествия.

Пострадавший сотрудник полиции обратился в медучреждение. Ему диагностировали сотрясение мозга и ушибы, и после оказания помощи отпустили. В СК отметили, что жизни и здоровью полицейского ничто не угрожает.

происшествия

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