В одном из ресторанов в центре Москвы объявили об угрозе взрыва

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Стало известно о поступившей угрозе взрыва в ресторане "Арагви" на Тверской.

Это многоэтажное здание. Первые два этажа заняты административными помещениями, остальные – жилые.

"Поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в ресторане "Арагви" по адресу: улица Тверская, дом № 6, строение 2", – сказано в сообщении.

На место ЧП прибыли спасатели. Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва.