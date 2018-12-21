Пациентка столичного центра Дикуля ранила ножом мануального терапевта

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Резаные раны шеи и губы получила сотрудница столичного медцентра Валентина Дикуля. Удары ножом ей нанесла пожилая пациентка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поножовщина произошла 20 декабря. Со слов пострадавшего врача мануальной терапии, к ней на прием пришла 64-летняя женщина, которая лечилась у нее три месяца назад.

"Пенсионерка заявила, что процедуры ей не помогли, после чего взяла принесенный с собой кухонный нож и напала на медика", – отметил источник.

Нападавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После случившегося фельдшеры отвезли ее в специализированное учреждение.

Сейчас криминалисты проводят проверку. Жизни и здоровью 30-летней потерпевшей ничего не угрожает.