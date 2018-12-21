Пожар возник в "Доме Высоцкого на Таганке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло в "Доме Высоцкого на Таганке" 21 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах.

Очаг пламени находился под сценой. С огнем удалось справиться с помощью огнетушителя. Отмечается, что в момент ЧП в здании не было посетителей. По предварительной информации, загорелись декорации.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они занимаются обследованием помещений.