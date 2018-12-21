Петербурженку арестовали после попытки продать невинность несовершеннолетней в Москве

Жительницу Санкт-Петербурга арестовали по решению суда за вовлечение в проституцию девочки-подростка. Злоумышленница пыталась продать ее девственность, сообщает пресс-служба московского главка СК.
По данным следствия, девушка 1996 года рождения нашла клиента через закрытую группу в соцсети. В мессенджере WhatsApp они обсудили детали сделки и договорились встретиться в гостинице на востоке Москвы.
20 декабря обвиняемая привела в отель ранее незнакомую ей 15-летнюю девушку, которая должна была оказать услуги интимного характера. После получения 650 тысяч рублей от заказчика ее задержали.
Как выяснилось позже, девушка планировала скрыться. Это подтверждает обнаруженный у нее электронный билет.
Сейчас следователи устанавливают сообщников и дополнительные эпизоды вовлечения несовершеннолетних в проституцию.
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