Дело о доведении до суицида возбудили после обнаружения тела школьника

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения тела 15-летнего подростка на западе столицы на берегу реки Сетунь, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 20 декабря в полицию сообщили об обнаружении трупа на улице Нежинская.

"У следствия есть основания полагать, что подросток подвергся психологическому давлению со стороны неустановленного круга лиц, что стало причиной его решения уйти из жизни", – сказал собеседник агентства.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Минюст предложил ввести уголовную ответственность за распространение в интернете информации, которая побуждает детей к опасным для жизни и здоровья. Наказывать предлагается, в том числе, и несовершенных лиц. Закон разрабатывается по поручению президента и правительства.