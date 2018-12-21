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09:20

В Москве у бывшего вице-премьера Тывы украли два телефона на 400 тысяч рублей

происшествия

09:20

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

В центре столицы обокрали бывшего заместителя председателя правительства Республики Тыва Василия Урбана, сообщает Агентство "Москва".

На улице 1-я Дубровская неизвестный разбил стекло в Toyota Land Cruiser 200 Урбана и похитил из салона телефоны iPhone 8 и Vertu общей стоимостью 400 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Сейчас устанавливается личность преступника.

Урбан занимал должность полпреда правительства Республики Тыва в Москве с 2007 по 2008 года. Также он работал зампредседателя правительства Тывы. В мае 2016 года Арбитражный суд Москвы признал экс-чиновника банкротом.

происшествия

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