Несколько электричек задерживается на Рижском направлении МЖД

Несколько электричек задерживаются на Рижском направлении Московской железной дороги из-за незапланированной остановки состава, сообщает пресс-служба столичной магистрали.

Сейчас диспетчерский аппарат принимает меры, чтобы ввести движение пригородных поездов в график. Пассажиров призвали обратить внимание на возможные точечные корректировки в расписании.