Два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей на западе Москвы

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Два человека пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на западе столицы. Инцидент произошел в районе Дорогомилово.

"Пять автомобилей столкнулись около стелы на площади Победы, дом 3. Авария произошла на разделительной полосе. В результате пострадали два человека – из Volvo и Mercedes", – приводит слова источника из правоохранительных органов Агентство "Москва".

Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Там не уточнили подробностей происшествия. Уточняется, что на месте инцидента находится бригада скорой помощи.