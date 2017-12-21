Гендиректора компании задержали в столице за взятку в 5 млн рублей

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Полиция задержала генерального директора компании "Викинг" Ирину Кулеву по подозрению в даче взятки в размере пяти миллионов рублей заместителю гендиректора ООО "Зарубежнефть – добыча Харьяга".

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах столицы, Кулеву задержали во вторник, 19 декабря, в ресторане на Ленинском проспекте после передачи взятки. Тогда же Следственный комитет РФ по Москве возбудил против нее уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.

Как пояснил представитель правоохранительных органов, компания "Викинг" должна была поставить ООО "Зарубежнефть – добыча Харьяга" противопожарное оборудование.

По предварительной информации, в ноябре Кулева предложила заместителю гендиректора компании "Зарубежнефть – добыча Харьяга" 10 миллионов рублей в обмен на подписание документа, содержавшего нарушения. Отмечается, что деньги планировалось перевести в два транша – по пять миллионов рублей каждый. Тем не менее 11 декабря топ-менеджер компании написал заявление в ФСБ и выразил согласие на участие в оперативном эксперименте по получению взятки. Так Кулеву удалось задержать с поличным.

В правоохранительных органах не исключают также, что против задержанной могут возбудить еще одно уголовное дело, на этот раз о коммерческом подкупе в особо крупном размере.