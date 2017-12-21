Уголовное дело возбудили против серпуховчанки после гибели ее дочери в ванной

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против жительницы Серпухова после гибели ее двухлетнего ребенка от ожогов.

26-летнюю женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в СК РФ по столичному региону, передает Агентство "Москва".

Тело девочки с ожогами было обнаружено 19 декабря в одном из домов микрорайона "Д" в Пущино. По версии следователей, мать посадила дочку в ванную с водой, а сама ушла гулять с собакой. Вернувшись домой через семь минут, она нашла девочку мертвой.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.