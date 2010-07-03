Пожар на складе на юго-востоке Москвы потушен

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Пожар на складе на Шоссейной улице в Москве ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС РФ.

"В 12:16 пожар ликвидирован, информация о пострадавших не поступала", – сказали в главке.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В ночь на 21 ноября возгорание произошло в многоквартирном доме в столичном районе Марьино. Пожарные спасли из огня трех человек. Горела в пятикомнатная квартира на площади около 100 квадратных метров.

18 ноября пожар вспыхнул в столичном автосервисе на улице Маршала Прошлякова, доме 20. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горели автомобили и оборудование.

