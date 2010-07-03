Неизвестный попытался склонить к оральному сексу девушку-сомелье в Пресненском районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Пресненском районе неизвестный напал на девушку и попытался вступить с ней в интимную связь, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Москвичка, работающая сомелье, обратилась в полицию вечером 20 ноября. Она рассказала, что на первом этаже дома в Шмитовском проезде, где она проживает, на нее напал неизвестный мужчина.

Без всякой причины мужчина несколько раз ударил ее по лицу и телу. После этого незнакомец предложил девушке заняться оральным сексом и убежал.

Со слов девушки, нападавший был высоким славянином лет 35, плотного телосложения, с косыми светло-карими глазами. Одет был в темную куртку с капюшоном и темные спортивные штаны с начесом. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в столичном трамвае пьяный мужчина избил беременную девушку до потери сознания. Пострадавшую госпитализировали в больницу.