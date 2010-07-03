Тайник обнаружили в поезде Москва – Кишинев

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Брянские таможенники обнаружили тайник при контроле поезда Москва – Кишинев.

Как сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления, инспекторы нашли 134 мобильных телефона.

Смартфоны в комплекте с наушниками и зарядными устройствами были спрятаны за внутренней обшивкой одного из купе.

Перевозчиком техники признал себя гражданин Молдавии. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Сотрудники Брянской таможни ранее обнаружили в вагоне поезда Москва – Киев инфракрасные ночные прицелы и тепловизоры.