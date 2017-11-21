Пожар произошел на рыболовном судне в порту Мурманска

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел на рыболовном судне "Одиссей-1" в доке мурманского судоремонтного завода в порту Мурманска. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы ликвидировать возгорание.

Инцидент произошел утром во вторник, 21 ноября. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Возгоранию присвоили категория 1бис, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

В тушении принимали участие 88 человек и 17 единиц спецтехники. Док решили не подтоплять для тушения судна. В ходе операции с судна эвакуировали 18 человек, обошлось без пострадавших.

Причиной пожара могли стать сварочные работы на судне.