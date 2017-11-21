Торговый центр на проспекте Мира эвакуируют после звонка о минировании

21 ноября, 20:07
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Торговый центр "Золотой Вавилон" на проспекте Мира эвакуируют после звонка об угрозе взрыва. Сообщение о возможном минировании ТЦ поступило в правоохранительные органы столицы.
"Поступил звонок о "минировании" ТЦ "Золотой Вавилон" на проспекте Мира, на месте работают экстренные службы", – сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, число эвакуированные еще предстоит уточнить. После эвакуации здание тщательно проверят на наличие взрывных устройств.
20 ноября в полицию поступил звонок об угрозе взрыва в телецентре "Останкино", которая впоследствии не подтвердилась. Волна телефонного терроризма накрыла Россию еще в сентябре, достигнув пика 13 сентября, когда в столице были ложно заминированы свыше 100 объектов. Друггая волна ложных сообщений была зафиксирована 6 октября.
В октябре из-за анонимных звонков в 52 городах России эвакуировали свыше 500 тысяч человек из более чем 1,3 тысячи объектов. В Москве ущерб от массовых ложных звонков о заложенных бомбах составил 150 миллионов рублей.
В связи с участившимися случаями телефонного терроризма, в Госдуме предложили ввести наказание до восьми лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте, которое привело к массовой эвакуации людей.
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