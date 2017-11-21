Грабитель банка в Москве испугался полиции и убежал

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Мужчина потребовал у сотрудников банка в центре столицы 40 миллионов рублей, однако, когда ему пригрозили полицией, испугался и убежал.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел днем 21 ноября на улице Большая Полянка. В полиции уточнили, что неизвестный угрожал работникам банка предметом, внешне похожим на нож, с требованием передать ему сумму в 40 миллионов рублей. Когда сотрудники банка отказались выдать ему деньги, грабитель выдвинул более скромные требования – 1 миллион рублей. Тогда в банке ему пригрозили вызвать полицию, после чего мужчина скрылся.

Полицейские начали проверку по факту этого инцидента. Ведется розыск подозреваемого.