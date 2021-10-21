Поводом для обысков у врио замглавы Тамбовской области стало дело о мошенничестве

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В кабинете врио заместителя главы администрации Тамбовской области прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Дело возбуждено по факту неисполнения договоров поставки имущества в ряд детских дошкольных учреждений Тамбовского района.

По данным агентства, речь идет о врио заместителя главы администрации Тамбовской области Владимире Громове.

Ранее ФБР завершило обыски в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые принадлежат родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Агенты ФБР покинули здания с коробками и чемоданами с неизвестным содержимым.