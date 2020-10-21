Очевидцы сообщили о пожаре в районе Волоколамского шоссе

Фото: Москва 24

В районе Волоколамского шоссе произошло возгорание. Об этом очевидцы сообщили телеканалу Москва 24.

Обстоятельства происшествия, а также точное место предполагаемого пожара пока уточняются.

Накануне пожарные ликвидировали возгорание в бытовках на западе столицы, в районе Солнцево. Огонь распространился по двум бытовкам, расположенным на Производственной улице.

Днем ранее пожар произошел в трансформаторной будке на юго-западе столицы. На Новочеремушкинскую улицу прибыли пожарные, оперативно ликвидировавшие возгорание.

