В Москве мужчина скончался при попытке поменять колесо автомобиля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сотрудник шиномонтажа в Москве погиб при замене колеса автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мужчина, работавший на шиномонтаже, погиб из-за несоблюдения техники безопасности при работе с оборудованием для шиномонтажа", – рассказал собеседник информагентства из правоохранительных органов.

Трагедия произошла в районе дома 26 на Рязанском проспекте. Уточняется, что мужчина слишком сильно накачал колесо. Вследствие этого оно взорвалось и убило сотрудника шиномонтажа.

Погибшему было 39 лет. В Москву он приехал из Таджикистана.

Ранее в октябре водитель автомобиля насмерть сбил пешехода на Новорязанском шоссе. Погибший переходил дорогу в неположенном месте.

