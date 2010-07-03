Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома под Ярославлем

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Подозреваемого в поджоге дома в Ростове Великом, где погибли семь человек, арестовали на два месяца – до 18 декабря. Решение принял Кировский районный суд Ярославля, сообщает РИА Новости.

По словам судьи, у подозреваемого Александра Комарова 1982 года рождения есть на иждивении несовершеннолетний ребенок, сам он разведен. Работает отделочником, проживает в Ростове. Ранее не судим.

Адвокат и сам Комаров выступали против заключения под стражу.

Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека были госпитализированы. Следствие установило, что причиной пожара стал поджог.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".