Квартиру кинорежиссера Хамдамова ограбили

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Из квартиры в центре Москвы украли ювелирные украшения, сообщает ТАСС. По данным агентства, потерпевшим оказался советский и российский кинорежиссер Рустам Хамдамов.

Сообщения о краже из квартиры в Леонтьевском переулке поступило 19 октября. Гражданин 1944 года рождения рассказал полицейским, что несколько дней назад к нему в гости приходил знакомый, а после его ухода заявитель обнаружил отсутствие ювелирных украшений.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются точный перечень похищенного и сумма материального ущерба.

В августе неизвестные совершили разбойное нападение на квартиру на юго-западе столицы. Инцидент произошел на улице Кржижановского.

Неработающий мужчина 1986 года рождения впустил в квартиру неизвестных. Шесть человек в медицинских масках угрожали похожими на нож и пистолет предметами. Злоумышленники похитили из квартиры кольцо стоимостью 20 тысяч рублей и скрылись. Возбуждено уголовное дело о разбое.