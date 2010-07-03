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Происшествия

11:24

В Москве задержали лидера подпольных банкиров за вывоз 750 млн рублей

происшествия

Фото: МВД РФ

Полиция совместно с ФСБ пресекли в Москве деятельность группы подпольных банкиров, которые незаконно вывели из страны более 750 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности – 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Его отправили под домашний арест.

По версии следствия, злоумышленники переводили средства за рубеж под видом исполнения внешнеторговых контрактов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

В рамках расследования проведено 12 обысков в Московском регионе, обнаружены и изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы "Банк-Клиент", электронные носители информации и другие предметы и документы.

Ранее в столице разоблачили преступную группу, которая за три года вывела за рубеж более миллиарда рублей в валюте по фальшивым документам. Организатора мошеннической схемы – 34-летнюю женщину – задержали.

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