Пожар в ресторане в центре Москвы потушен

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар, произошедший в здании ресторана в Тверском районе столицы, был оперативно потушен. Об этом Агентство "Москва" проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

"В подвальном помещении трехэтажного здания по адресу: Оружейный переулок, дом 13, строение 1, произошло возгорание электрокабеля, оборудования и венткороба", – сказал собеседник агентства.

Там отметили, что общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. Спасателями из здания были эвакуированы пять человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Принятыми мерами возгорание ликвидировано", – подытожили в пресс-службе.

Известно, что пожар случился в подвале ресторана.

Ранее сотрудникам МЧС удалось потушить пожар на складе в Кунцеве. Для этого работникам спецслужб пришлось задействовать авиацию.