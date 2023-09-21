Здание посольства США в Ливане обстреляли из автомата

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Посольство США в Ливане было обстреляно из автомата, поврежден военный автомобиль охраны. Об этом со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана сообщает ТАСС.

Злоумышленники вели огонь из автомата, находясь в джипе Nissan Pathfinder.

"Находившиеся в джипе дали автоматную очередь в сторону здания дипмиссии в районе Авкар и затем продолжили движение по шоссе", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, обошлось без пострадавших среди сотрудников. В результате атаки был поврежден военный автомобиль охраны, припаркованный на улице около ограды.

Ранее сообщалось, что в столице Ливана неизвестные бросили в двери здания посольства Швеции зажигательную гранату, которая не сработала. Тогда посол Швеции Анн Дисмор не пострадала, поскольку находилась в запланированном отпуске.