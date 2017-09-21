Водитель и пассажир автобуса пострадали в ДТП в Зеленограде

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Водитель и пассажир автобуса маршрута №5 пострадали в ДТП с участием бетономешалки в Зеленограде, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Авария произошла в 15:45 на перекрестке Панфиловского проспекта и улицы Андреевка. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автобуса.

По предварительным данным, водитель бетономешалки проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.