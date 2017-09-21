21 сентября 2017, 09:30Происшествия
Ребенок попал под машину в Щелково. Водитель скрылся
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Водитель иномарки сбил маленькую девочку в столичном районе Щелково, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Жегаловской улице. Предполагаемый виновник аварии ехал на машине Opel. Он скрылся с места ДТП.
Пострадавшая девочка находится в тяжелом состоянии. В городе объявили план "Перехват" для поимки водителя иномарки.