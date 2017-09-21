Ребенок попал под машину в Щелково. Водитель скрылся

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Водитель иномарки сбил маленькую девочку в столичном районе Щелково, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Жегаловской улице. Предполагаемый виновник аварии ехал на машине Opel. Он скрылся с места ДТП.

Пострадавшая девочка находится в тяжелом состоянии. В городе объявили план "Перехват" для поимки водителя иномарки.