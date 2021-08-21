Американцам рекомендовали не приезжать в аэропорт Кабула без особых на то указаний

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Посольство США в Афганистане из-за неблагоприятной обстановки в сфере безопасности рекомендовало американцам не пытаться попасть в аэропорт Кабула без указаний властей США. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте диппредставительства.

"Из-за возможных угроз в сфере безопасности у входа в аэропорт Кабула мы рекомендуем гражданам США в данный момент избегать поездок в аэропорт и не находиться рядом с его входом, если не были получены соответствующие индивидуальные инструкции со стороны представителя властей США", – говорится в сообщении.

Американцев призвали быть осторожными, в особенности в толпе, следовать указаниям местных властей, а также соблюдать режим комендантского часа.

Ранее посольство РФ в Афганистане сообщило, что прорабатывает вопрос организации вывозных рейсов для россиян. Позже диппредставительство призвало граждан РФ сообщить о своем намерении покинуть Афганистан до 22 августа. В посольстве пообещали постараться помочь всем желающим.

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