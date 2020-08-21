В "Мосгазе" сообщили подробности происшествия в доме на юге Москвы

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Стали известны подробности случившегося в доме на юге Москвы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".
Как сообщили в компании, в доме произошло короткое замыкание из-за проблем с газовым оборудованием.
"Была пробита гибкая подводка к газовому оборудованию, произошло короткое замыкание в сети находящихся рядом электрических приборов", – рассказали в "Мосгазе".
В пресс-службе подчеркнули, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники предприятия. Возгорания обнаружено не было, заявили в "Мосгазе".
"Пострадавших нет, инцидент угрозы для населения не представляет", – добавили в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация о хлопке газа в доме на юге Москвы. Данные были опровергнуты пресс-службой МЧС.
Как сообщили в ведомстве, на пульт поступил сигнал о возгорании по указанному адресу. При этом прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС "ничего не обнаружили".
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