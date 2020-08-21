В "Мосгазе" сообщили подробности происшествия в доме на юге Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Стали известны подробности случившегося в доме на юге Москвы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".

Как сообщили в компании, в доме произошло короткое замыкание из-за проблем с газовым оборудованием.

"Была пробита гибкая подводка к газовому оборудованию, произошло короткое замыкание в сети находящихся рядом электрических приборов", – рассказали в "Мосгазе".

В пресс-службе подчеркнули, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники предприятия. Возгорания обнаружено не было, заявили в "Мосгазе".

"Пострадавших нет, инцидент угрозы для населения не представляет", – добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о хлопке газа в доме на юге Москвы. Данные были опровергнуты пресс-службой МЧС.

Как сообщили в ведомстве, на пульт поступил сигнал о возгорании по указанному адресу. При этом прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС "ничего не обнаружили".