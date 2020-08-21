МЧС опровергло данные о взрыве газа на юге Москвы

01:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Информация о взрыве газа в квартире на юге Москвы не подтвердилась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы столичного главка МЧС.
Там подтвердили, что в ведомство поступал сигнал о возгорании в указанной квартире.
"Прибывшие подразделения ничего не обнаружили", – рассказали в пресс-службе.
Ранее источник в экстренных службах города сообщил, что в квартире на юге Москвы случился хлопок газа. По его данным, инцидент имел место в квартире по адресу: улица Красного Маяка, 7А.
11 июля пять человек пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде. Инцидент случился на шестом этаже девятиэтажного жилого дома.
По факту случившегося СК открыл уголовное дело о нарушении требований безопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: