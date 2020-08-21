МЧС опровергло данные о взрыве газа на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация о взрыве газа в квартире на юге Москвы не подтвердилась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы столичного главка МЧС.

Там подтвердили, что в ведомство поступал сигнал о возгорании в указанной квартире.

"Прибывшие подразделения ничего не обнаружили", – рассказали в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил, что в квартире на юге Москвы случился хлопок газа. По его данным, инцидент имел место в квартире по адресу: улица Красного Маяка, 7А.

11 июля пять человек пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде. Инцидент случился на шестом этаже девятиэтажного жилого дома.

По факту случившегося СК открыл уголовное дело о нарушении требований безопасности.