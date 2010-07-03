Охотник нашел в лесу потерявшихся пять дней назад пенсионеров

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Под Пермью охотник случайно обнаружил двух заблудившихся в лесу пенсионеров, которых искали в течение пяти суток, сообщает Пермская краевая служба спасения.

80-летнего мужчину и 75-летнюю женщину искали сотрудники службы, волонтеры, кинологи, полиция и другие люди. Поиск затрудняли неблагоприятные погодные условия.

На транспортировку обессиленных пенсионеров ушло почти три часа. Их передали сотрудникам скорой помощи. Теперь здоровью пожилых людей ничего не угрожает.

Несколько дней назад в Омской области нашли живым трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу. Ребенок смог выжить из-за теплых ночей и отсутствия дождей.