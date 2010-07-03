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10:04

Столичный певец отказался возвращать продюсерам гитару за 500 тысяч рублей

происшествия

10:04

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Фото: depositphotos/Nomadsoul1

В отделение московской полиции поступило заявление от продюсерской фирмы о незаконном присвоении музыкальных инструментов.

По слова представителя компании, несколько лет назад к ним пришел музыкант, с которым заключили контракт о продвижении. В 2017 году ему дали в аренду бас-гитару из редких пород дерева стоимостью до 500 тысяч рублей, а также электронную барабанную установку, цена которой оценивается в 50 тысяч рублей.

"Музыканта предупредили, что инструменты передаются на время и их нужно вернуть не позднее июля 2018 года. Однако мужчина до сих пор не выполнил обязательства", – цитирует Агентство "Москва" источник в правоохранительных органах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Имя артиста не уточняется.

Ранее сообщалось, что поп-исполнитель Шура судится за свою квартиру, которая формально уже не его. Сам певец уверяет, что стал жертвой черных риелторов. Якобы мошенники обманом присвоили недвижимость еще 15 лет назад – подделали документы, вписав в договор купли-продажи чужое имя. Сейчас новый хозяин требует, чтобы Шура съехал. Артист подал иск в Черемушкинский суд.

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происшествия

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