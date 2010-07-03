Летевший в Жуковский самолет экстренно сел из-за проблем с сердцем у ребенка

09:58
09:58
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Фото: flightradar24.com
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Душанбе в Жуковский, экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка, сообщает Агентство "Москва".
В пресс-службе перевозчика уточнили, что девочке 2006 года рождения стало плохо с сердцем. Командир воздушного судна, выполнявшего рейс U6 242, принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, чтобы оказать ребенку своевременную медицинскую помощь.
У трапа в Оренбурге девочку встречала встречала реанимационная бригада скорой медицинской помощи. Ребенка срочно госпитализировали.
Ранее сообщалось, что лайнер компании S7 Airlines, совершавший рейс из Москвы в Надым, совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за непогоды в аэропорту назначения. Принять самолет помешал туман. Речь идет о рейсе С7417. Вылет планируется в 12:05 по местному времени.
Кроме того, на несколько часов задерживаются рейсы "Уральских авиалиний" из Новосибирска в столицу и в обратном направлении. Так, рейс U6 100 Москва – Новосибирск, назначенный на 02:50 по московскому времени, ожидается в 07:30. А отправление рейса U6 99 из Новосибирска в Москву назначено на 08:30 вместо 04:00.
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