В США военный вертолет экстренно приземлился на парковке бара

21 августа, 06:42
Фото: AP/AIJAZ RAHI
В американском штате Миссури, в городе Фестус совершил экстренную посадку тяжелый военный вертолет Boeing CH-47 Chinookна. Об этом сообщает телеканал Fox.
Вертолет приземлился прямо на парковку возле бара Taytro's, который расположен между шоссе А и шоссе 61. По словам очевидцев, инцидент произошел около 14.00 по местному времени.
Неблагоприятные погодные условия вынудили пилота прервать полет. В результате аварийной посадки никто не пострадал.
По информации телеканала, группа из четырех военно-транспортных вертолетов направлялась из Калифорнии в Коннектикут. Из-за сильных порывов ветра и дождя одному из них пришлось совершить экстренную посадку.
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