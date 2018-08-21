В США военный вертолет экстренно приземлился на парковке бара

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В американском штате Миссури, в городе Фестус совершил экстренную посадку тяжелый военный вертолет Boeing CH-47 Chinookна. Об этом сообщает телеканал Fox.

Вертолет приземлился прямо на парковку возле бара Taytro's, который расположен между шоссе А и шоссе 61. По словам очевидцев, инцидент произошел около 14.00 по местному времени.

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Неблагоприятные погодные условия вынудили пилота прервать полет. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

По информации телеканала, группа из четырех военно-транспортных вертолетов направлялась из Калифорнии в Коннектикут. Из-за сильных порывов ветра и дождя одному из них пришлось совершить экстренную посадку.​